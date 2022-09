Hügelwelt Classic: Rad-Elite macht Jagd auf Zoidl

Beim Straßenrennen mit Start und Ziel in Königswiesen, Bergwertung in Haid sowie einer spektakulären Ortsdurchfahrt in Unterweißenbach werden Spitzenfahrer wie Riccardo Zoidl (er hat 2020 und 2021 gewonnen), Moran Vermeulen oder Rainer Kepplinger am Start stehen. Auch das Damenrennen ist hochkarätig besetzt.

"Der äußerst selektive Kurs stellt für die Athletinnen und Athleten eine große Herausforderung dar. Für das Publikum ist es eine ideale Möglichkeit, den Spitzenradsport Österreichs hautnah zu erleben", sagte ÖRV-Präsident Harald Mayer bei der Rennpräsentation diese Woche in Königswiesen. Start ist um 11.30 Uhr.