HLW Perg bringt im Herbst zwei neue Schwerpunkte an den Start

Neu aufgestellt wird ab kommendem Herbst das Bildungsangebot der HLW Perg. In der fünfjährigen höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe haben Schuleinsteiger die Wahl zwischen den Schwerpunkten "Digital & Lifestyle", "Eco & Future" sowie "Health & Care". Die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe konzentriert sich auf die Bildungssäule "Life & Care".

Mit dieser Ausrichtung reagiere man auf aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft, sagte der seit September amtierende neue Schulleiter Reinhard Furtlehner gestern im OÖN-Gespräch: "Wir bieten neue Lerninhalte, die für das neue Jahrzehnt relevant sind, bleiben dabei aber unserem Selbstverständnis als HLW treu." Deutlich werde dieser Zugang am Beispiel Digitalisierung, so Furtlehner: "Eine HTL wird hier den technischen Zugang pflegen, eine HAK den wirtschaftlichen. Wir nähern uns von einer humanberuflichen Sichtweise an." Das Schulteam habe in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, diese Vertiefungen im Unterricht rechtzeitig zum Anmeldungsbeginn für das kommende Schuljahr präsentieren zu können.

Der Schwerpunkt "Digital & Livestyle" befasst sich unter anderem mit Informationstechnologie, Big Data, Social Media Marketing und Mediendesign. "Eco & Future" greift Fragen des Klimaschutzes sowie des bewussten Umgangs mit den Ressourcen des Planeten Erde auf. "Health & Care" deckt wie bisher die Vorbereitung für Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich ab. Krankenpflege, Altenbetreuung, Konfliktmanagement sowie Säuglingspflege sind wesentliche Inhalte in der dreijährigen Fachschul-Ausbildung.

Im Detail vorgestellt werden die neuen Schwerpunkte am kommenden Dienstag, 26. Jänner, ab 18.30 bei einem Online-Informationsabend. Anmeldung: sekretariat@ hlw-perg.at

