Heck begibt sich auf den Holzweg

Der Helfenberger Künstler Hermann "Heck" Eckerstorfer stellt eine Auswahl seiner Werke in Goldwörth aus. Die Bilderausstellung im Pfarrzentrum wird in der Osternacht eröffnet. Ab Sonntag, 23. April (16 Uhr), sind dann Skulpturen im öffentlichen Raum in Goldwörth sehen. Dazu gibt es Literarisches von der Bibliothek Goldwörth und Lieder von "Rumkeks". Die Werke sind bis September ausgestellt.

Holz ist das bevorzugte Material für den vielseitigen Künstler. Seine Methode ist weniger die Bearbeitung des Materials als das Herausarbeiten der in seinen Fundstücken bereits angelegten Strukturen. Was dabei entsteht, sind beeindruckende, zum Teil riesige Skulpturen, die die plastischen Werke im Holz für den Betrachter zugänglich und erlebbar werden lassen.

Eckerstorfer: "Wenn ich die Holzstücke bearbeite, sehe ich meine Aufgabe darin, die Vorgaben der Natur deutlicher zu machen und so wenig wie möglich an der ursprünglichen Gestalt zu verändern. Die Skulpturen ordnen sich sozusagen den natürlich gewachsenen Formen unter. Und dennoch suche ich in der Auseinandersetzung mit dem Material immer wieder neue Wege, den totgesagten Holzformationen Leben einzuhauchen und ihnen neue Ursprünglichkeit zu verleihen. Die verschiedenen Farb- und Raumstrukturen, die beim Schleifen erst richtig sichtbar werden, sind ein besonderes Sinnerlebnis. Mit jedem Schliff kommt auch ein bisschen mehr von der ,innersten Form‘ zum Vorschein, die es freizulegen gilt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Goldwörth Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.