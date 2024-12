Grünbacher Bürger stimmen über Windkraftanlagen ab

Jetzt sind auch in Grünbach die Bürger am Wort: Nach der Volksbefragung in Rainbach stimmen nun auch in der Nachbargemeinde die Bürger über Windkraft in der Region ab.

Nachdem eine überparteiliche Initiative die erforderlichen Unterschriften für die Durchführung einer Volksbefragung gesammelt hat, entscheiden nun die Grünbacher über die Energienutzung der Windkraft in ihrer Gemeinde. "Unser Wunsch war von Anfang an, dass die Gemeinde in der Frage der Windkraftnutzung ihren Bürgern das Wort erteilt", sagt Verbund-Projektleiter Philipp Stöger. "So wie in Rainbach soll auch die Gemeinde durch günstigen und sauberen Strom aus der Region, Anlageprodukte und Ausgleichszahlungen profitieren."

In den Gemeinden Rainbach und Grünbach fand seit Jahresbeginn 2024 ein intensiver Bürgerdialog zu sieben geplanten Windkraftanlagen rund um den Schiffberg statt. Drei Windräder sind in der Gemeinde Rainbach vorgesehen, vier in Grünbach. Voraussetzung dafür ist eine erfolgreiche Umweltverträglichkeitsprüfung. Bei einer Wahlbeteiligung von 60 Prozent stimmten Anfang Juni 56 Prozent in Rainbach für die Windkraft. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Energielösung auch in Grünbach Zustimmung findet", sagt Stöger.

Klimasparen für Anrainer

Eine wichtige Form der Teilhabe an der Windkraft rund um den Schiffberg sei das Klimasparen: Zusammen mit einem Bankpartner aus der Region bietet der Verbund ein Modell eines festverzinslichen Anlageproduktes an. Auf eine Laufzeit von fünf Jahren wird eine Verzinsung von etwa fünf Prozent möglich sein. Bis zu fünf Prozent des Investitionsvolumens werden so durch eine Einmalanlage eingebracht. Gezeichnet werden können bis zu 5000 Euro pro Person. Das Klimasparen ist exklusiv für die Anrainerinnen und Anrainer aus den Standortgemeinden reserviert.

Außerdem erhalten Anrainerinnen und Anrainer günstigen Strom aus den geplanten Windkraftanlagen. 3500 Kilowattstunden werden den Bürgern 20 Jahre lang zu einem Preis von 9,6 Cent pro Kilowattstunde garantiert. Der restliche Bedarf wird durch einen Standardtarif abgedeckt. Dieses Modell zielt darauf ab, den Nachbarn einen direkten Mehrwert aus den Windkraftanlagen zu bieten. Infos: www.verbund.com/schiffberg

