Großer Auflauf bei Umzug der Reiter und Gespanne

Als "Pferdereich" bezeichnet sich seit einigen Jahren die Region Mühlviertler Alm im Osten des Bezirks Freistadt. Wie fest die Region mit Ross und Reitern verbunden ist, zeigte am Samstag der traditionelle Josefimarkt im Ortszentrum von Königswiesen.

Reiter und Gespannfahrer aus Königswiesen und den umliegenden Gemeinden zogen, fein herausgeputzt, durch den Ort und lockten dabei tausende Besucher an. "Vor 29 Jahren haben wir fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit die ersten Versuche gestartet. Mittlerweile ist daraus eine Großveranstaltung geworden", freute sich Markus Danninger, Wirt auf der Moseralm und Obmann des "Vereins zur Unterstützung von Pferdebesitzern".

Die Pferdehaltung hat auf der Mühlviertler Alm eine lange Tradition. Bild: lebe

Sichtlich zufrieden zeigte sich auch Karl Mittmannsberger, Obmann des Wirtschaftsbunds Königswiesen, der die begleitende Gewerbeschau organisiert: "Die Wurzeln des Josefimarkts reichen bis ins Jahr 1894 zurück. In den 1990er Jahren haben wir diese Tradition neu aufgegriffen. Seither sind wir von Jahr zu Jahr ein Stück weit gewachsen." Ein Erfolgsgeheimnis des Josefimarkts sei das strikte Festhalten am 19. März: "Da ist der Josefitag und da machen wir unseren Markt. Egal ob Werktag oder Wochenende." Zum 30-Jahr-Jubiläum 2023 will man den Markt auf ein ganzes Wochenende ausdehnen.

Damit wollen die Verantwortlichen die Bedeutung des Pferdesports für die Region noch stärker unterstreichen, sagt Richard Kriechbaumer. Der Königswiesner ist auch Präsident des OÖ. Pferdesportverbands: "Königswiesen hat mit dem Josefimarkt eine Marke geschaffen, die einzigartig ist. Das geht aber nur, wenn alle mithelfen." (lebe)