Golfclub SternGartl gehört zu "Open Golf"

Die Open Golf Gruppe setzt auf Erweiterung und beteiligt sich am Golfclub SternGartl. "Diese Gelegenheit hat sich sehr kurzfristig ergeben und ermöglicht es uns, sich bei einer weiteren Golfanlage in unserem Kerngebiet zu beteiligen. Der Golfclub SternGartl liegt nur wenige Kilometer von unserer Anlage in Feldkirchen entfernt", erklärt Open Golf Betreiber Christoph Schilchegger. Vorteile durch die Beteiligung entstehen vor allem auch für die rund 500 Mitglieder des GC SternGartl. "Wir wollen in Zukunft den Mitgliedern die besonderen Vorteile der Open Golf Gruppe anbieten", erklärt Schilchegger weiter. Dazu sollen natürlich in allen Bereichen auch die wirtschaftlichen Synergien mit den weiteren Anlagen der Gruppe genutzt werden. Erfreut über den schnellen Übergang zeigt sich auch der Vorstand des GC SternGartl. "Durch die Beteiligung ist die Nachhaltigkeit der bisherigen Aktivitäten in unserem Club zum Wohle des Golfsports garantiert", sagt Vorstand Günther Tumfart. Auch die Tourismusregion Mühlviertel profitiere durch den Zusammenschluss der beiden Golfplätze in der Vermarktung.

