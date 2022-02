Glasfasernetz kommt nach Ried

"Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit der Firma LinzNet endlich den Förderzuschlag zum Breitbandausbau auf unserem Gemeindegebiet zu erhalten. Wir haben damit auch einen verlässlichen Partner für den Ausbau des Glasfasernetzes in ländlichen Regionen an Bord", sagt Bürgermeister Christian Tauschek (SP). Das Fehlen der Netzinfrastruktur löste zuletzt in vielen Ortsteilen großen Unmut aus. "Deshalb werden wir jetzt rasch für eine hohe Beteiligung beim Glasfaserausbau werben. Nur so kann das Projekt umgesetzt werden." Der Bürgermeister zeigt sich zuversichtlich, dass dies gut gelingen werde: "Eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur ist in Zeiten fortschreitender Digitalisierung dringend notwendig. Ich freue mich wirklich, dass es mit dem Förderzuschlag endlich möglich ist, diese Infrastruktur in unserer Gemeinde auszubauen."