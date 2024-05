"Waldbrand" kannte keine Ländergrenze: 101 Fahrzeuge bei Großübung im Einsatz

Mitglieder von Feuerwehr, Wasserrettung, Bergrettung, Rotem Kreuz und Polizei nahmen in Opponitz an der größten Einsatzübung teil, die jemals im Bezirk Amstetten durchgeführt wurde. Annahme war ein schweres Unwetter, infolge dessen es unter anderem zu einem Waldbrand in einem äußerst steilen Gelände kam. 525 Einsatzkräfte aus den Bezirken Amstetten und Steyr-Land mussten Waldbrände auf Steilhängen löschen, Ölspuren auf der Ybbs binden und Gebäude vor Flammen schützen. Die beiden Bezirksfeuerwehrkommandanten Rudolf Katzengruber und Wolfgang Mayr zogen Bilanz über die Übung, bei der 101 Fahrzeuge im Einsatz waren: "Mehrere Drohnengruppen haben entscheidend mitgeholfen, dass wir bei der Bekämpfung sehr effizient waren." Allein vom örtlichen Fußballplatz musste eine 1600 Meter lange Saugleitung zu einem "brennenden" Bauernhof gelegt werden.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

