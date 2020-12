Fulminanter Start der digitalen Berufsinformation

Rund 800 Besucher zählte der erste digitale Berufserlebnistag im Bezirk Rohrbach. Zur Vorbereitung auf ihren Berufseinstieg und Ausblick auf künftige berufliche Karrierechancen wurden digitale Berufserlebnistage im Mühlviertel veranstaltet, mit dem es auch in Corona-Zeiten gelungen ist, der Jugend das umfassende Berufsorientierungs- und Bildungsangebot in der Region nahezubringen.

Schon die Premiere war ein voller Erfolg. Mehr als 1300 Schülerinnen und Schüler nahmen alleine in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung teil. Die Besucher konnten sich durch die Messe klicken. Die verschiedenen Stände hatten einiges zu bieten. Umfangreiche Informationen zum Betrieb, eine tolle Auswahl an Bildern und auch Kurzvideos konnte man sich an den Ständen ansehen. Zusätzlich konnte man mittels Chat mit den Betrieben, Schulen und Berufsorientierungsständen in Kontakt treten.

Zum Unterschied zu den jährlichen Präsenzveranstaltungen können die Angebote online auch weiterhin abgerufen werden.

Info: digi.jugendundberuf.info