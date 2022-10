Hochzeitsplanerin Sabrina Hofer (www.weddyplans.at) und Silke Holly, Inhaberin eines Blumengeschäftes in Kleinzell, haben an die 30 Aussteller versammelt, die ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten. „Hochzeitsplanung ist sehr umfassend. Bei unserer Ausstellung kann man die regionalen Ansprechpartner kennenlernen. Da gibt es viele kleine Unternehmen, die wirklich top sind und Erfahrung haben. Ich bin überzeugt, dass Nachfrage da ist“, sagt Sabrina Hofer. Von Mode für Braut und Bräutigam, Dekoration und Floristik über Fotografie, Gesang bis hin zur Kulinarik werden am 16. Oktober alle Bereiche abgedeckt. „Wir haben auch einen Food-Truck hier und eine Hochzeitshüpfburg zum Testen“, informiert die Kleinzellerin.

Nach der Coronazeit sind Brautpaare froh, wieder so feiern zu können, wie sie möchten. Hofer begleitet viele Paare von der Suche nach der passenden Location bis nach der Hochzeit. „Immer mehr wollen das Komplettangebot und damit alles aus einer Hand.“ Dabei lässt Hofer Wünsche wahr werden: Ob Gothic, Mittelalter, ganz klassisch oder im Boho-Stil, der aktuell voll im Trend liegt, – alles ist möglich.

Die Kleinzeller Hochzeitswelt findet am Sonntag, 16. Oktober, von 10 bis 18 Uhr in der Stockschützenhalle Kleinzell statt.