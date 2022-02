Freudentag im Pflegeheim

Ein besonderes Fest wurde vor einigen Tagen im Bezirksseniorenheim Lasberg gefeiert: der 100. Geburtstag von Heimbewohnerin Franziska Puchner. Zur gemeinsamen Geburtstagsfeier mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims waren auch die Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger und Lasbergs Bürgermeister Roman Brungraber eingeladen.

Das sehr rüstige Geburtstagskind erzählte der versammelten Runde in beeindruckender geistiger Frische von ihrem bewegten Leben und ihren Hobbys. Die Mutter von vier Kindern war beruflich viele Jahre als Sekretärin des Bezirkshauptmannes Johann Müller (Amtszeit von 1953–1972) an der Bezirkshauptmannschaft Freistadt und in weiterer Folge im Bezirksschulrat beschäftigt. In ihrer Freizeit besuchte die Jubilarin zahlreiche Städte und widmete sich der Malerei. Nach wie vor sind für Franziska Puchner das Lesen und die Pflege ihrer Allgemeinbildung ein beliebter Zeitvertreib.