FPÖ-Kandidat Michael Spörker zum Bürgermeister gewählt

Erstmals im Bezirk Freistadt ist nun die Gemeinde St. Oswald b.Fr. durch einen FPÖ-Bürgermeister vertreten..Bei der heute nachgeholten „Ja-Nein-Wahl“ erhielt FP-Kandidat Michael Spörker 1.108 Ja-Stimmen. Das sind 69,5 Prozent. Bei 486 Wahlzetteln wurde ein „Nein“ angekreuzt. Nach dem Rückzug des amtierenden Ortschefs Walter Kreisel (ÖVP) von der Stichwahl war Spörker der einzige Kandidat gewesen und hatte für eine gültige Wahl 50 Prozent plus eine Stimme benötigt. Der gebürtige Oswalder hatte bereits im ersten Wahlgang mit fast 42 %, neben den Kandidaten der ÖVP und der SPÖ, punkten können und hat nun auch die Stichwahl eindeutig geschlagen.

Bezirksparteiobmann LAbg. Peter Handlos zeigte sich nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses hoch erfreut und stolz darauf, einen aufstrebenden erfolgreichen Politiker in seinen Reihen zu haben. Bereits bei der Ortsgruppengründung 2016, bei der auch der Landesparteiobmann LH-Stv. Manfred Haimbuchner in St. Oswald war, habe sich herauskristallisiert, dass hier ein Politiker mit Hausverstand und Herzblut an seine Aufgabe herangeht. „Ich bin unserem Michael den Erfolg von ganzen Herzen vergönnt, da er ein Kandidat ist, der seine Aufgabe sehr ernst nimmt“, so LAbg. Handlos, der sich als einer der Ersten eingefunden hat, um zum Sieg zu gratulieren. „Mit Spörker Michael hat St. Oswald einen Bürgermeister, der das Einende vor das Trennende stellt, für die Bevölkerung ein offenes Ohr hat und darauf schauen wird, dass die Heimat lebenswert bleibt. Ich wünsche ihm das Allerbeste dafür“, so Handlos an die Adresse des künftigen Bürgermeisters.

FP stellt 15 Bürgermeister

Die FPÖ stellt mit dem heutigen Ergebnis von 69,5 Prozent Zustimmung bei der Einzel-Wahl in St. Oswald bei Freistadt mit Michael Spörker in den kommenden sechs Jahren in Oberösterreich fünfzehn Bürgermeister und konnte somit nochmals diese Positionen weiter ausbauen. „Es freut mich, dass die freiheitliche Arbeit in den Gemeinden von den Menschen geschätzt wird und die Sacharbeit vor Ort mit blauer Handschrift mit Kontinuität fortgesetzt wird“, so FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner in einer ersten Reaktion.