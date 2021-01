Erster „Corona-Spaziergang“ in Perg verlief überwiegend diszipliniert

Am Samstagnachmittag war Perg erstmals Austragungsort eines „Spaziergangs zur Wahrung unserer Grundrechte“. Etwa 150 Teilnehmer schlossen sich am Hauptplatz dem Rundgang an, der in Richtung Süden bis zur Waidhoferstraße und über die Dirnbergerstraße wieder zurück in Richtung Stadtzentrum führte. Begleitet wurde die Veranstaltung von etwa zwei Dutzend Polizeibeamten. Bereits beim Eintreffen der Teilnehmer verteilte die Exekutive Informationsblätter, in denen auf die Beachtung der Hygienebestimmungen wie Abstand und Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen wurde. Eine Handvoll Spaziergänger, die sich auf der Strecke nicht an die Bestimmungen gehalten hatten, wurden von den Polizisten dann auch angehalten.

Applaus für Polizei

Die Veranstalter wiesen vor dem Start des Spaziergangs ausdrücklich darauf hin, dass es sich hier um keine Demonstration handle und politische Parolen unerwünscht seien. Man wolle einzig für die Wahrung der Grundrechte und die persönliche Freiheit, etwa im Zusammenhang mit Tests und Impfungen, hinweisen. Demzufolge wurden auch keine Transparente oder Spruchbänder entrollt. Die Anwesenheit der Polizei wurde ausdrücklich begrüßt - sogar mit Applaus der Veranstaltungsteilnehmer.

