Ein Berglauf auf höchstem Niveau

Seiner Sonderstellung in der heimischen Laufsportszene machte der Gislauf am vergangenen Wochenende alle Ehre: Bei Bilderbuchwetter und faszinierendem Fernblick wurde die bereits 48. Auflage dieses Laufs gestartet. Die Sportunion Eidenberg bot dafür den 223 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einmal mehr eine perfekt organisierte Veranstaltung. Zunächst bewältigten die Kinder und Jugendlichen nach Altersklassen gestaffelte Rundkurse im Zielgelände. Die Erwachsenen kamen nach 7,3 Kilometern und 616 Höhenmetern auf der Gis an. Bei den Herren gewann Julius Ott aus Graz in einer Zeit von 32:19 Minuten. Schnellste Frau war Julia Jax in 44:23 Minuten. Besonderen Applaus gab es bei der Siegerehrung im Kulturstadl Eidenberg für den ältesten Starter in diesem Jahr: Selbst mit 91 Jahren bewältigte Hermann Eder den Berg.

