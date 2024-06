130 Jahre echtes Bäckerhandwerk

Eigentlich müsste man ja mit dem Nachnamen Bräuer dem Bierbrauen nachgehen. Und doch widmet sich die Mühlviertler Familie seit 130 Jahren dem Brotbacken. Zumindest sind ja die Herstellung von Bier und Brot irgendwie verwandt. Dieser Tage lud der Mühlviertler Naturbäcker Bräuer zu einem Jubiläums- und Eröffnungsfest in die neue Backstube nach Hirschbach.

Die Mühlviertler Naturbäckerei Bräuer wurde 1894 vom Urgroßvater Johann Bräuer gegründet und wird heute in vierter Generation von Martin Bräuer geführt, der den Familienbetrieb 1991 übernommen hat. Ab diesem Zeitpunkt gab es laufend Erweiterungen des Sortiments und damit verbunden einen ständigen Ausbau des Stammhauses am Marktplatz in Reichenthal. 2022 erfolgte schließlich der Neubau in Hirschbach, da die Gegebenheiten am Stammsitz keinen effizienten Zubau mehr erlaubten.

Arbeitsplätze mit Zukunft

Neben dem Hauptsitz der Mühlviertler Naturbäckerei Bräuer in Reichenthal und den beiden weiteren Filialen in Freistadt und Altenberg gibt es für die Traditionsbäckerei seit rund einem Jahr den neuen Produktionsstandort in Hirschbach. Platzmangel und umständliche Produktionsabläufe führten zu der Entscheidung für den Neubau. Auch die Idee, attraktive und zukunftsorientierte Arbeitsplätze für die Mitarbeiter zu schaffen, war ein wichtiger Grund.

"Kekse mit Sinn"

Seit Frühling 2023 produziert der Mühlviertler Naturbäcker nun Brot und Gebäck sowie die beliebten "Kekse mit Sinn" am neuen Standort in Hirschbach. Das gesamte Sortiment wird hier von neun Bäckern hergestellt. Insgesamt sind 19 Mitarbeiter am neuen Standort beschäftigt. Die Backstube bietet ausreichend Platz für effizientes Arbeiten, optimierte Arbeitsabläufe und achtet auf Hygienestandards. Auch auf erneuerbare Energiequellen und auf die Nachhaltigkeit wurde besonderer Wert gelegt.

