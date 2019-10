Dieses Kellerderby könnte ein großer Publikums-Hit werden

Zum ersten Mal überhaupt treffen die Fußballer der Union Altenberg und Gallneukirchen am Samstag (15.30 Uhr) in einem Meisterschaftsspiel aufeinander. Brisant ist das Bezirksliga-Nord-Derby schon alleine aufgrund der Tabellensituation. Altenberg ist Vorletzter, Landesliga-Absteiger Gallneukirchen hat sogar die ungewollte Rolle des Schlusslichts inne. Beide Mannschaften brauchen demnach jeden einzelnen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

"Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen", sagt Altenbergs Sportlicher Leiter Johannes Weissengruber vor dem Spiel des Jahres. Eine Premiere gab es für Altenbergs Kicker schon am vergangenen Wochenende: In Wartberg gelang dem Aufsteiger der erste Bezirksliga-Sieg der Vereinsgeschichte. "Wir waren auch vorher schon einige Male knapp dran an einem Sieg, haben aber einfach noch Lehrgeld gezahlt", sagt Weissengruber. Die Vorfreude auf das Urfahr-Derby ist bei den Altenberger Fußballern groß. "Das wird sicher ein richtiger Fight."

Aber auch für Gallneukirchens Fußballer zählt morgen nur ein Sieg. "Das wird ein echtes Sechs-Punkte-Spiel", sagt Gallneukirchens Trainer Werner Traxler. Seine junge Mannschaft steht in dieser Saison noch ohne einen vollen Erfolg da und hofft im Nachbarschaftsduell auf einen Befreiungsschlag. Traxler: "Wir müssen gegen Altenberg alles raushauen, was wir haben, um endlich den ersten Sieg einzufahren."