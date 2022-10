Dieses Fußball-Duell gab es zuletzt vor 16 Jahren

Nach langer Pause ist es wieder so weit: Putzleinsdorf fordert im Landesligaderby Rohrbach-Berg. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel liegt mittlerweile 16 Jahre zurück. Damals gewann Rohrbach vor 600 Zuschauern in Putzleinsdorf mit 2:0. Als Spieler bei diesem Duell dabei war der jetzige Trainer von Rohrbach-Berg, Christian Eisschiel. "Wir waren klarer Favorit, weil wir kurz vor dem Meistertitel standen, aber wir mussten auch damals in jedem Spiel alles reinhauen, um erfolgreich zu sein. Das hat sich bis heute nicht geändert", erinnert er sich zurück.

Die Rollen sind beim morgigen Duell (Anpfiff: 17.30 Uhr) ähnlich verteilt: Rohrbach-Berg ist wieder der Favorit. Aufsteiger Putzleinsdorf will die Bezirkshauptstädter aber ärgern und ist topmotiviert. Nach zwei Siegen in Folge stimmt auch das Selbstvertrauen. "Wir freuen uns riesig und wollen an unsere zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen", sagt Putzleinsdorfs Trainer Adis Mujkanovic. "Es wird aber sehr schwer. Rohrbach ist in dieser Saison nicht umsonst noch ungeschlagen." Ebendiese Serie wollen Rohrbachs Kicker ausbauen – wobei das kein großes Thema in der Mannschaft ist, wie Eisschiel betont: "Die Mannschaft liefert seit Wochen gute Leistungen ab. Aber wir sind mit Sicherheit nicht auf unserem Zenit und können in einigen Bereichen noch zulegen. Das ist es, was uns antreibt und motiviert, nicht irgendeine Serie." Zünftig gefeiert wird am Samstag auf jeden Fall, denn nach dem Derby steigt in der Stocksporthalle ein Oktoberfest.

Das Spitzenspiel in der OÖ-Liga lautet heute Edelweiß Linz gegen St. Martin. Der Tabellenvierte St. Martin kann mit einem Auswärtssieg an den Linzern vorbeiziehen.

In der Bezirksliga Nord ist morgen die Partie Katsdorf gegen Aufsteiger St. Oswald bei Freistadt das Topmatch. Beide Mannschaften haben bisher 19 Punkte gesammelt. Nur acht Tore trennen Katsdorf von Platz eins und dem Vierten St. Oswald.