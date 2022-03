Bildungswerk feiert mit hochkarätigen Gratulanten

Eigentlich wäre das 50-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr angestanden, aber damals mussten aus bekannten Gründen viele Veranstaltungen abgesagt werden. Die Bilanz aus 50 Jahren KBW Arbing ist aber beachtlich, wie dessen Leiterin Daniela Schützenhofer weiß: "Seit Beginn gab es 758 Veranstaltungen mit insgesamt 30.346 Teilnehmern."

Zwei besondere Vorträge bilden das Zentrum der anstehenden Jubiläumswochen. Gestartet wird am 8. April (19.30 Uhr) mit einem Bildervortrag von Georg Laimer über den Geister- und Totenkult in Regionen von Papua-Neuguinea, die zuvor noch nie ein Fremder betreten durfte. Am Freitag, 29. April, folgt ein Jubiläumsvortrag mit dem Psychologen und Buchautor Georg Fraberger. Karten sind in der Buchhandlung Frick in Perg erhältlich.