Bewohner waren zuhause: Schmuck aus Bauernhof gestohlen

Eine 75-Jährige und ihr Ehemann saßen am vergangenen Donnerstag gegen 17 Uhr im Wohnzimmer und sahen fern, als ein Unbekannter in ihr nicht abgesperrtes Bauernhaus einbrach und aus dem Schlafzimmer im ersten Stock Gold- und Trachtenschmuck aus mehreren Schubladen stahl. Entdeckt wurde der Diebstahl jedoch erst zwei Tage später.

An den Tatzeitpunkt kann die 75-Jährige sich deshalb erinnern, weil sie den Täter kurze Zeit später draußen im Hof angetroffen und er sie in gebrochenem Deutsch nach dem Weg nach Linz gefragt hatte. Die Pensionistin beschrieb ihn als 35 bis 40 Jahre alten Mann, etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte schwarze kurze Haare, ein rundliches Gesicht und war mit hellblauem Hemd, dunkler Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Er stieg dann zu einem Mann in einen roten Pkw mit ausländischen Kennzeichen und fuhr davon.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Perg unter der Telefonnummer 059133 4320 in Verbindung zu setzen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.