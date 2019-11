Beim Überholen Radfahrer mit Auto touchiert

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr gegen 14:10 Uhr mit seinem Pkw auf der Rohrbacher Bundesstraße in Richtung Aigen/Schlägl. In Untergrünau überholte er bei Gegenverkeh den am rechten Fahrbahnrand fahrenden Radfaher aus dem Bezirk Rohrbach. Dabei streifte er den 72-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel. Der Pensionist stürzte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit der Rettung in das Krankenhaus Rohrbach gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.