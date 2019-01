Bauernkrapfen brachten 1000 Euro fürs Labor

PEILSTEIN. Europaschule für Chemiebewerb ausgewählt

Die engagierten Schüler der NEMS Peilstein Bild: (NEMS)

Rund 220 Schulen wurden österreichweit für die Teilnahme am heurigen Chemiewettbewerb des Verbandes der Chemielehrer Österreichs ausgewählt. "Eine besondere Freude ist es mir, dass die Europa-Mittelschule Peilstein als einzige Schule im Mühlviertel ausgewählt wurde", sagt Chemielehrer Christian Tröls. Das Projekt wurde bereits finalisiert.

Germteig und Met

Die Schülerinnen und Schüler der 4a beschäftigten sich intensiv mit den biochemischen Vorgängen in der Küche. So wurde Germteig angerührt und Bauernkrapfen gebacken, Milch zu Camembert verarbeitet und die alkoholische Gärung anhand von Met (Honigwein) beobachtet. Schmackhafter Nebeneffekt: Die Produkte konnten, bis auf den Met, gleich verkostet werden. Die Parallelklasse hatte sich als Thema "Reinigungsmittel" ausgewählt. So versuchte man sich im Seifensieden und dem "Strecken" von Handseifen. Außerdem wurde die Psychologie hinter Farbe und Geruch einzelner Reinigungsmittel analysiert. Schlussendlich wurden die Ergebnisse in einen netten Comic verpackt und der Jury des VCÖ vorgelegt. "Wenn Schülerinnen und Schüler durch anschaulichen und begreifbaren Unterricht mit Freude und Ehrgeiz neues Wissen erwerben können, so sind wir auf dem richtigen Weg", freut sich Schulleiter Tobias Gruber über den Erfolg der Europaschule Peilstein beim Chemiewettbewerb.

Heute gibt es an der Neuen Mittelschule in Peilstein übrigens einen Tag der offenen Tür, bei dem alle interessierten Schüler der vierten Klasse Volksschule sowie deren Eltern die Schule näher entdecken können.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema