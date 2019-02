Bad Zeller Hedwigsstatue für den Papst: "Das war eine denkwürdige Begegnung"

BAD ZELL. Persönliche Begegnung mit dem Heiligen Vater war Höhepunkt einer Rom-Pilgerfahrt.

Pater Maximilian Schiefermüller, Bgm. Hubert Tischler, Dr. Gottfried Gruber, Hans Hinterreiter und Franz Pleimer bei der Begegnung mit dem Heiligen Vater im Vatikan. Bild: L’Osservatore Romano

Das "Cella Hedwigsbründl" ist historisches und spirituelles Zentrum des Kurbetriebs in Bad Zell. Diese Quelle machte eine 53-köpfige Pilgergruppe aus dem Mühlviertler Kurort vergangene Woche auch im Vatikan bekannt: In einer persönlichen Begegnung mit Papst Franziskus überreichten fünf Mitarbeiter des "Hedwigsausschusses" an das Oberhaupt der katholischen Kirche eine in italienischer Sprache verfasste Infotafel sowie eine Statue der heiligen Hedwig.

"Ein persönliches Gespräch mit dem Heiligen Vater führen zu dürfen, ist eine große Ehre. Es war eine denkwürdige Begegnung, die uns hier ermöglicht wurde. Ich habe kurz über unsere Arbeit in Bad Zell und unsere Verbundenheit mit der heiligen Hedwig informiert. Dann haben wir unsere Gastgeschenke überreicht", beschreibt Bürgermeister Hubert Tischler das Treffen mit Papst Franziskus. Dieser habe sich sehr interessiert gezeigt, sich auch herzlich bedankt und abschließend um das Gebet für ihn und sein "schweres Amt" gebeten.

Dass dieses Treffen möglich wurde, ist dem Einsatz von Pater Maximilian Schiefermüller OSB zu verdanken. Der gebürtige Bad Zeller ist Prior von Stift Admont in der Steiermark und begleitete die Pilgergruppe bei ihrem einwöchigen Aufenthalt in Rom. Er holte die erforderlichen Genehmigungen für die persönliche Begegnung mit dem Papst ein, die nach der wöchentlichen Generalaudienz im Vatikan angesetzt war. Bei dieser Audienz war die gesamte Bad Zeller Pilgergruppe vor Ort. Die kleine Abordnung wurde dann zum persönlichen Gespräch vorgelassen.

Seit Jahren pflegt die Pfarre Bad Zell eine innige Verehrung der heiligen Hedwig von Andechs, Patronin des "Hedwigsbründls" und des heilenden Quellwassers im Kurbetrieb. Neben der Organisation von Veranstaltungen in Bad Zell und der Pflege der Hedwigskapelle gehören auch Ausflüge auf den Spuren der heiligen Hedwig zum Programm des Hedwigsausschusses. Heuer führte diese Reise – umweltfreundlich per Bahn – nach Rom. Neben der Papst-Audienz standen auch Besuche weiterer heiliger Stätten sowie des antiken Roms auf dem Programm der Pilgergruppe.

