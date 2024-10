Autorin stellt ihr Buch über Langhalsen vor

"Geflutet 1924: Das war Langhalsen" von Monika Klepp wird am 24. Oktober beim Wildparkwirt in Altenfelden vorgestellt.

Vor 100 Jahren ging das Kraftwerk Partenstein in Betrieb. Die Wasserkraft dafür liefert der Stausee an der Großen Mühl in Neufelden, für den damals die Ortschaft Langhalsen geflutet wurde. Über die Geschichte von Langhalsen und das Schicksal seiner Bewohner hat die St. Veiterin Monika Klepp, pensionierte Professorin am Akademischen Gymnasium in Linz, ein 174 Seiten starkes Buch verfasst. Ergänzt werden ihre Recherchen von zahlreichen Bildern, die Anton Brand aus dem Bezirksarchiv bereitgestellt hat. Die grafische Gestaltung übernahm Otto B. Saxinger. Bei der Buchpräsentation beim Wildparkwirt in Altenfelden musizieren Musikmittelschüler aus Neufelden. Außerdem erklingt das "Partenstein-Lied". Das Buch ist bei der Veranstaltung um 34 Euro erhältlich, auf Wunsch wird es von der Autorin signiert. Außerdem gibt es das Werk im Buchhandel (Frick Rohrbach, Marktplatzerl Fuchs Neufelden), auf regionalen Gemeindeämtern und direkt beim Verein (f.saxinger@eduhi.at).

