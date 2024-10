Auch Leitungswasser in Bad Leonfelden ist verunreinigt

Die starken Regenfälle vor zwei Wochen führen in immer mehr Gemeinden zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung: Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass das Wasser in 14 Gemeinden in Mühlviertel mit Fäkalbakterien verunreinigt ist, kam am Donnerstag eine weitere hinzu: Auch in Teilen Bad Leonfeldens (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist das Leitungswasser ungenießbar, teilte die Gemeinde mit.

Die betroffenen Haushalte befinden sich hauptsächlich im Zentrum Bad Leonfeldens, betroffene Bürger wurden am Nachmittag von der Gemeinde informiert. Die Verunreinigung mit den coliformenen Bakterien war im Zuge einer Routineuntersuchung von der Wassergenossenschaft Bad Leonfelden entdeckt worden. Die Bakterien können zu Durchfall und anderen Magen-Darm-Beschwerden führen.

Wasser drei Minuten lang kochen

Zum Trinken und zur Zubereitung von Nahrungsmitteln sollte ab sofort nur abgekochtes Wasser verwendet werden. Auch wird dazu geraten, Wasser, das zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden verwendet wird, mindestens drei Minuten lang zu kochen. Wie lange die Situation dauern wird, konnte man vorerst nicht sagen. Auch in Bad Leonfelden geht man davon aus, dass die Ursache im Starkregenereignis vor zwei Wochen liegt. Ein Zusammenhang mit dem Brunnen Rodl, auf den die Verunreinigung in den anderen 14 Gemeinden zurückgeht, besteht aber nicht.

