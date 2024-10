Bakterien im Trinkwasser in Altenberg: "Wasser muss abgekocht werden"

Aktuell sollte das Trinkwasser in Altenberg abgekocht oder auf Mineralwasser zurückgegriffen werden.

Das Leitungswasser in der Gemeinde Altenberg bei Linz ist bis auf Weiteres ungenießbar. Der Grund: Im Leitungsnetz wurde coliforme Bakterien nachgewiesen. Das teilte die Gemeinde am Mittwochnachmittag auf ihrer Website mit.

Die gesundheitlichen Auswirkungen für die mehr als 4000 Altenberger seien schwer einschätzbar, die Bakterien können aber jedenfalls zu Durchfall und anderen Magen-Darm-Problemen führen. "Daher ist es dringend geboten bis auf Weiteres das Trinkwasser abzukochen um etwaige Krankheitserreger auszuschalten", heißt es seitens der Gemeinde. Zudem wurde dazu geraten, den Trinkwasserbedarf mit Mineralwasser zu decken. Für öffentlichen Einrichtungen wird dieses zu Verfügung gestellt.

Verschmutzung nach Starkregen

Die Ursache für die Verschmutzung liegt in den Starkregenfällen vor zwei Wochen: Beim Brunnen Rodl des Fernwasserverbandes Mühlviertel, von dem Altenberg zu 100 Prozent sein Trinkwasser bezieht, kam es zu Schmutzeinträgen.

Wie lange Altenbergs Bewohner nun ihr Wasser abkochen müssen, war vorerst nicht bekannt. "Es ist eine unangenehme Situation, welche nicht im Einflussbereich der Marktgemeinde liegt, welche aber in absehbarer Zeit bereinigt sein wird, da die Ursache bekannt ist und sich die Situation an der Quelle sich schon deutlich verbessert", hieß es in einer Mitteilung von Bürgermeister Michael Hammer.

