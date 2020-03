Alkolenker (20) ohne Führerschein landete in Straßengraben

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr gegen 21:30 Uhr auf der Pabneukirchener Straße, L1443, Richtung Münzbach. Im Gebiet Sankt Thomas am Blasenstein verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr am Beginn einer starken Linkskurve gerade aus. Der Pkw streifte einen Baum und landete schließlich in einem Straßengraben.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Außerdem besitzt der Unfalllenker keinen Führerschein. Er wird angezeigt.