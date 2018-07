„West Side Story“: Zusatzvorstellungen wegen enormer Nachfrage

BAD LEONFELDEN. Zwei zusätzliche Vorstellungen sollen den enormen Publikumsandrang für den Broadway-Klassiker abfedern.

Die West Side Story in Bad Leonfelden ist ein absoluter Publikumsmagnet. Bild: Anton Bruckner Privatuniversität

„Leider ausverkauft!“, hieß es zuletzt für viele Musical-Fans, die sich um Karten für die „West Side Story“ in der Sport- und Veranstaltungshalle Bad Leonfelden bemühten. Um dem riesigen Publikumsinteresse gerecht zu werden, wurden daher kurzfristig zwei zusätzliche Vorstellungen eingeschoben.

„Wir bieten am Donnerstag, 2. und am Sonntag, 5. August, zwei zusätzliche Aufführungen an“, sagt Produktionsleiter Thomas Kerbl. Mit diesen ist sichergestellt, dass wirklich alle Musicalfans die Möglichkeit haben, die „West Side Story“ zu erleben. Mit dem Erfolg ist Kerbl schon jetzt äußerst zufrieden. „Es läuft super, wir sind zuversichtlich, in Sachen Publikumsakzeptanz die Spitzenwerte der vergangenen Jahre zu erreichen!“

Die Begeisterung des Publikums ist neben dem attraktiven Stück vor allem der erstklassigen Besetzung geschuldet. Zahlreiche Publikumslieblinge sind in Bad Leonfelden auf der Bühne zu sehen sein: Ilia Staple, „Lokalmatadorin“ Svetlana Enzenhofer, Johannes Nepomuk oder Gernot Romic sind nur einige der klingenden Namen, die dem Publikum ein einzigartiges Musicalvergnügen bescheren.

Hinter dem Erfolg steckt eine Kooperation oberösterreichischer Kulturträger: Die Anton Bruckner Privatuniversität ist ebenso involviert wie das OÖ. Landesmusikschulwerk und die Oö. Tanzakademie. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Prof. Walter Rescheneder. Organisatorisch wird die Produktion unter anderem vom Tourismusverband Mühlviertler Hochland und der Stadtgemeinde Bad Leonfelden unterstützt.

Karten für die beiden Zusatzaufführungen gibt es im Tourismusbüro Bad Leonfelden (07213/6397) oder unter www.oeticket.at

