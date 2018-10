Sechs Medaillen, aber keine Goldene für UJZ-Judoka

MÜHLVIERTEL. Staatsmeisterschaft: Die Freude über drei Silbermedaillen und drei Bronzene wiegt die Enttäuschung über fehlendes Gold auf.

Andrea Dall holte mit beherzten Kämpfen in Krems den Vize-Staatsmeistertitel. Bild: Oliver Sellner/ÖJV o

Mit sechs Medaillen – je drei in Bronze und Silber – trat die UJZ-Equipe die Heimreise von den Judo-Staatsmeisterschaften in Krems an. Es war eine zwiespältige Bilanz, welche das UJZ Mühlviertel nach den Meisterschaften zog. Einerseits waren da die sechs Medaillen, über die man sich freuen konnte, zumal kein Verein mehr holte. Andrea Dall (–52), Tobias Weixelbaumer (–66) und Christoph Hofer (–81) belegten jeweils Platz zwei. Nikolas Rechberger (–60), Mario Wiesinger (–66) und Driton Shala (–73) holten Bronze. Insgesamt schafften die Mühlviertler damit zwei Medaillen mehr als noch vor einem Jahr, was Trainer Martin Schlögl als positiven Trend verstand: "Dazu kommen noch starke Leistungen von den Jugendlichen Jakob Wiesinger mit einem fünften Platz und Richard Pröll (7.)." Andererseits blieb das UJZ in Krems ohne Titelgewinn. Etwas, das bei Staatsmeisterschaften zuletzt vor 18 Jahren vorkam, als 2000 in Höchst eine Silberne durch Ernst Hofer sowie vier Bronzene auf der Habenseite gestanden hatten. Für den einen Titel im Vorjahr hatte übrigens Daniel Allerstorfer gesorgt, der wegen des Grand Slams in Abu Dhabi wie der Rest des A-Kaders die Staatsmeisterschaft "schwänzte".

Chancen nicht genutzt

Der am Samstag mitschwingende Wermutstropfen beruhte ob der zahlreichen Medaillen-Ausbeute jedoch keineswegs auf mangelnder Konkurrenzfähigkeit, sondern vielmehr auf nicht genutzten Gold-Chancen, welche ja in dreifacher Form vorhanden gewesen wären.

Als Oberösterreichs beste Dame präsentierte sich übrigens Andrea Dall: Obwohl sie aus St. Peter am Wimberg ist, genoss Andrea Dall in Krems Heimvorteil, schließlich studiert die 23-Jährige in der Weinstadt. Trotz der kurzen Anreise aus ihrer nahegelegenen WG hätte die angehende Physiotherapeutin ihren ersten Kampf beinahe verschlafen: Gegen die Klosterneuburgerin Katja Gadermaier übersah Dall nach nur wenigen Sekunden einen Angriff und lag gleich einmal mit Waza-ari zurück. Ein Weckruf für das Leichtgewicht, die danach – an ihrer Mimik deutlich erkennbar – auf "Beastmode" umschaltete, um die Partie mit drei Shidos noch herumzureißen. Mit einem wesentlich nervenschonenderen Armhebelsieg über die Kärntnerin Clara Lindner ging’s ins Halbfinale, das Dall trotz der unangenehmen Linksauslage der Reichramingerin Laura Fink recht souverän mit Waza-ari für sich entschied.

Im Finale lieferte sich Dall mit Titelverteidigerin Anika Schicho einen gleichermaßen beherzten wie offenen Fight, der im Golden Score durch das eifrig nach Shidos suchende Kampfgericht zugunsten der Niederösterreicherin entschieden wurde. Mit der Silbernen toppte Dall nicht nur ihr bestes Staatsmeisterschaftsresultat (Bronze 2016), sondern holte auch die beste oberösterreichische Damen-Platzierung bei den Meisterschaften in Krems.

Fast so, als wollte er sich solidarisch mit Dall erklären, stellte sich auch ihr Freund, Tobias Weixelbaumer, auf das Silber-Podest. Wobei zu Gold nicht viel gefehlt hatte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema