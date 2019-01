Die vielen fleißigen Heinzelmännchen der Jänner-Rallye

FREISTADT. Motorsport: Seit Wochen arbeiten Helfer in Freistadt an der Rallye-Vorbereitung.

In der Service-Zone rund um die Messehalle Freistadt wurden die Autos - hier von Julian Wagner - rennfertig gemacht.

In und um Freistadt ist spätestens seit vorgestern die Lietz Sport Jänner-Rallye unüberhörbar: Von ihrem Standort rund um die Messehalle, bei der auch das Fahrerlager samt Werkstätten angesiedelt ist, durchlaufen die Boliden die letzten Checks für die einzelnen Sonderprüfungen. Hier finden sie sich auch wieder für etwaige Reparaturen oder Reifenwechsel ein.

Seit Wochen auf den Beinen

In der Messehalle selbst brummt es schon seit Wochen gewaltig: Ein kleines Team freiwilliger Helfer hat in dieser Zeit sprichwörtlich Tag und Nacht gearbeitet, um für Organisation, Gastwirte, Fahrerteams und Zuschauer die optimale Infrastruktur für einen reibungslosen Rallye-Ablauf zu schaffen.

Der Freistädter Reinhard Wagner ist einer von ihnen: Er ließ sich vor bereits acht Jahren vom damaligen Rallyeclub-Obmann Ferdinand Staber vom Motorsport-Virus infizieren. Seither hilft er bei jeder Jänner-Rallye tatkräftig mit. Die vielfältigen Aufgaben im Vorfeld der Veranstaltung beschreibt Wagner mit Leidenschaft: "Wir arbeiten zwar für den Rallye-Club Mühlviertel mit Obmann Mario Klepatsch als Veranstalter, aber auch sehr eng mit dem Freistädter Messeverein unter Präsident Franz Kastler zusammen. Das reicht vom Verlegen geeigneter Kabel für einen problemlosen Internetzugang für das Organisationskomitee und die Presse über den Bühnenaufbau bis hin zu den von der Bezirkshauptmannschaft vorgeschriebenen Kennzeichnungen auf Zufahrten und Stellplätzen."

Wagner, der wie alle an der Organisation Beteiligten in den Wochen vor der Rallye nahezu rund um die Uhr im Einsatz ist, nimmt sich für sein Engagement gerne Urlaub, um den Veranstaltern voll und ganz zur Verfügung zu stehen. "Fällt bei der Liveübertragung in der Halle ein Signal aus, oder die Gastronomie von Mario Schmalzer hat plötzlich keinen Strom mehr, dann bin ich schon mit meinem Werkzeug unterwegs." Der Rallye-Virus ist offenbar hochgradig ansteckend: Auch Wagners Sohn Stefan zählt bereits zu den verlässlichen Helfern beim Aufbau des Motorsport-Klassikers.

Heute Start in Pierbach

Auch auf der Strecke selbst herrschte gestern bereits Hochbetrieb. Auf dem 2,6 Kilometer langen "Shakedown" in Oberrauchenödt konnten die Teams ihre Fahrzeuge unter Wettbewerbsbedingungen einem letzten Funktionstest unterziehen, ehe heute ab 7.53 Uhr in Pierbach die erste von insgesamt 16 gewerteten Sonderprüfungen gestartet wird.

