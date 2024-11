70-Jährige wurde in Lichtenberg von ihrem Auto überrollt

Notarzt, Rettung, Polizei und Feuerwehr standen am Montag um die Mittagszeit nach einem Unfall im Gemeindegebiet von Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) im Einsatz. Eine Unachtsamkeit hatte dort für eine 70-jährige Mühlviertlerin weitreichende Konsequenzen.

Die Pensionistin hatte ihren Pkw gegen 12:15 Uhr in einer abschüssigen Nebenstraße abgestellt und war ausgestiegen. Unmittelbar darauf setzte sich ihr VW in Bewegung und rollte bergab. Bei dem Versuch, den Wagen noch zu stoppen, wurde die Frau von ihrem Pkw erfasst und überrollt. Eine Gartenmauer stoppte das Fahrzeug.

Ins UKH Linz gebracht

Die Schwerverletzte wurde vom Notarzt versorgt und dann in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Für Sicherungs- und Aufräumarbeiten, die gut 40 Minuten in Anspruch nahmen, rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg an.

