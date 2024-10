27-Jähriger verkaufte 6 Kilo Cannabis im Bezirk Rohrbach

Der 41-Jährige betrieb in seiner Wohnung in Linz eine Plantage (Symbolbild)

Einem Netzwerk an Drogendealern hat die Polizei im Bezirk Rohrbach das Handwerk gelegt: Nach umfangreichen Ermittlungen sitzt ein 27-jähriger Mühlviertler in U-Haft, der rund sechs Kilogramm Cannabis in seinem Heimatbezirk in Umlauf gebracht haben soll. Das Suchtgift bezog der Mann von einem 41-jährigen Linzer, der in seiner Wohnung eine Plantage betrieben hatte. Auch für den "Gärtner" und einen 29-jährigen Komplizen aus Gunskirchen (Bezirk Wels-Land), der den Linzer bei der Aufzucht unterstützte und selbst Cannabis anbaute, klickten die Handschellen.

Ein Drogenlenker aus dem Bezirk Rohrbach hatte die Ermittlungen im April ins Rollen gebracht: Bei seiner Einvernahme gab er an, das Suchtgift von einem 18-Jährigen bekauft zu haben. Dieser wiederum brachte die Polizisten auf die Spur des 27-jährigen Haupttäters. Es folgten elf Hausdurchsuchungen. Dabei stellte die Polizei fünf Indoor-Anlagen, eine Waffe, Bargeld und Suchtgift in Form von Cannabis, Speed und Psilocybin sicher. In Summe wurden 60 Suchtgift-Abnehmer angezeigt, teilte die Polizei am Montagnachmittag in einer Aussendung mit.

