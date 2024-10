Jugendbande verkaufte im Innviertel 6 Kilo Cannabis: 4 Burschen in Haft

Es waren wüste Szenen, die sich in einer Nacht Anfang Mai im Innviertel abspielten: Rund 40 Minuten lang wurde ein Pkw – mit sieben Jugendlichen deutlich überbesetzt – von mehreren Polizeistreifen 40 Kilometer weit quer durch den Bezirk Braunau verfolgt. Die Insassen sollen auf der Flucht Säckchen, vermutlich gefüllt mit Drogen, aus dem Auto geworfen haben. Der Wagen durchbrach mehrere Straßensperren, bevor er in St. Johann am Walde ein Polizeiauto rammte und schlussendlich in einer Hauseinfahrt in der Ortschaft Schauberg zum Stillstand kam. Drei Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt.

In der Streusiedlung Schauberg wurden die sieben Jugendlichen angehalten. Bild: Daniel Scharinger

Vier Festnahmen im Bezirk Braunau

Der 17-jährige Lenker, der keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand, und seine sechs Bekannten – einer davon saß im Kofferraum – waren allesamt wegen Suchtgiftdelikten amtsbekannt. Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, sitzen mittlerweile vier von ihnen in der Justizanstalt Ried in Haft. Der Verdacht des Suchtmittelhandels hatte sich erhärtet. Ende August und Anfang September klickten für vier Burschen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren, allesamt aus dem Bezirk Braunau, die Handschellen. Die Verdächtigen aus Rumänien, Serbien und Bosnien wurden in die Justizanstalt Ried gebracht. Ein 15-Jähriger wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Sechs Kilo Cannabis verkauft

Die Vorwürfe wiegen schwer: Denn neben den Delikten, die sich die Bande bei der Verfolgungsjagd zu Schulden kommen hat lassen – darunter Widerstand gegen die Staatsgewalt und Gefährdung der körperlichen Sicherheit – soll auch der Verkauf von etwa sechs Kilogramm Cannabis und 300 Gramm Kokain auf das Konto der Jugendlichen gehen. Sie sollen die Drogen in Parkanlagen in Mattighofen (Bezirk Braunau) vor allem an jugendliche Abnehmer verkauft haben. Auch zwei Kurierfahrer im Alter von 22 und 27 Jahren sitzen mittlerweile in der Justizanstalt Ried ein, hieß es seitens der Polizei.

Lokalisierung: In der Ortschaft Schauberg endete die Verfolgungsjagd im Mai

