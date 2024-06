Jugendkriminalität: Verurteilungen sind in Oberösterreich gestiegen

Gewalt- und Missbrauchsvorfälle an Schulen, eine 15-Jährige, die mehrere Tage mit einem gestohlenen Auto herumfährt, oder ein 15-Jähriger, der Drogen weiterverkauft haben soll: Die Jugendkriminalität und auch die gerichtlichen Verurteilungen von 14- bis 18-Jährigen haben in Oberösterreich in den letzten zehn Jahren zugenommen, wie die Zahlen von Statistik Austria zeigen.