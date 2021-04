Motorradlenker in Pettenbach tödlich verunglückt

Ein 67-jähriger Biker war auf der Scharnsteiner Straße (B120) laut Polizei rechts von der Straße abgekommen. Er stürzte in ein Feld, überschlug sich mehrmals und kam erst nach 160 Metern zum Liegen. Sein ihm folgender Begleiter setzte sofort die Rettungskette in Gang setzte und leistete Erste Hilfe, der 67-Jährige aus dem Bezirk starb jedoch noch an der Unfallstelle.