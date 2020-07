Motorradfahrer starb bei Aufprall gegen Leitschiene

Der 53-Jährige aus Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) war mit sieben weiteren Bikern auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien unterwegs. Er fuhr laut Zeugen mit 90 km/h in einer Rechtskurve geradeaus und prallte gegen die linke Leitschiene. Der Mann wurde vom Motorrad, das in der Leitschiene stecken blieb, katapultiert und blieb hinter der Leitschiene liegen. Seine Kameraden begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis die Rettungskräfte übernahmen. Ohne Erfolg, der Mann starb noch an der Unfallstelle. In der Gemeinde wird er eine große Lücke hinterlassen, sagt Bürgermeister Herbert Fürst. Er sei ein beliebtes Mitglied der Gemeinde gewesen.

