Messerattacke in Asten: Die Polizei sucht diesen Mann

Im Zuge des Beziehungsstreits in Asten soll der 40-jährige Ehemann in den frühen Morgenstunden seine 37-jährige Frau mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer wurde schwer verletzt in das Kepler Universitätsklinikum, Med Campus III, eingeliefert. Die Frau befand sich im Laufe des Nachmittages auf dem Weg der Besserung.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Hintergründe zur Tat sind derzeit nicht bekannt. Eines der beiden Kinder hatte den Polizeinotruf verständigt. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter flüchtig und die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet.

Seitens der Staatsanwaltschaft Steyr wurde eine Festnahmeanordnung sowie die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Ein Bild des Tatverdächtigen wurde veröffentlicht. Der dunkelhaarige Mann dürfte zum Zeitpunkt seiner Flucht nur mit einem grauen T-Shirt und Boxershorts bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt jede Polizeiinspektion oder der Notruf 133 entgegen.

Gesucht wird dieser Mann: 40 Jahre, dunkle Haare, vermutlich bekleidet mit einem grauen T-Shirt und Boxershorts.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt OÖ (LKA) übernommen. Die Polizei kam dem Täter vorerst nicht auf die Spur. Er hatte kein Mobiltelefon bei sich. Ermittlungen in seinem persönlichen Umfeld blieben ohne Erfolg. Weitere Details im Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lokalisierung: Asten liegt im Bezirk Linz-Land