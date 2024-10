Mehr als 4000 Kfz-Pickerl illegal ausgestellt?

Gutachten zeitgleich an verschiedenen Standorten ausgestellt

In diesen drei Betrieben hatten in diesem Zeitraum insgesamt vier Mitarbeiter die Berechtigung zur Ausstellung solcher Plaketten. Zum Leidwesen der Mitarbeiter wurden die Ausstellungen minutiös aufgezeichnet. Und bei den Erhebungen der Polizei zeigte sich, dass pro Mitarbeiter gleichzeitig mehrere Gutachten an verschiedenen Standorten ausgestellt wurden.

Aufgeflogen ist der Fall im Juni, als der Käufer eines Fahrzeugs bei der Polizei in Bad Leonfelden im Bezirk Urfahr-Umgebung angezeigt hat, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Bei dem gekauften Fahrzeug soll in einem der Betriebe der Kilometerstand manipuliert worden sein. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass auch das Gutachten für die Begutachtungsplaketten fehlerhaft war. Infolge dessen stießen die Beamten auf das Netzwerk der drei Kfz-Betriebe.

Die drei Gewerbetreibenden - zwei gebürtige Iraker und ein Afghane - sowie die vier Mitarbeiter werden bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen Missbrauchs der Amtsgewalt und der Anstiftung zum Missbrauch der Amtsgewalt angezeigt.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz