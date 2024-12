Fast 400.000 Packerl pro Tag: Gabenverteilung am laufenden Band im Postverteilerzentrum Allhaming

Christkind oder Weihnachtsmann? Wer von den beiden die Geschenke bringt, darüber scheiden sich die Geister. Sicher weiß man es nur von einem: Mariusz Wierzbicki, Leiter des Logistikzentrums der Post in Allhaming, wo in diesen Tagen in zusätzlichen Schichten und mit aufgestockter Mannschaft daran gearbeitet wird, dass die Präsente auch rechtzeitig unter dem Christbaum landen.