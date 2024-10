Warum ein Betrug mit Kfz-Pickerl ein Amtsmissbrauch ist

Wie am Sonntagabend bekannt wurde, sollen in drei oberösterreichischen Kfz-Betrieben - zwei in Linz und einer im Bezirk Linz-Land - zwischen Mitte 2021 und August 2024 insgesamt 4016 Begutachtungen illegal ausgestellt worden sein. Die OÖNachrichten haben recherchiert, wie das gelingen konnte.