Mehr als 10.000: In Rechberg ist die Inzidenz "völlig explodiert"

Um die ohnehin angespannte Corona-Lage nicht noch weiter zu verschärfen und um den rasanten Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen, wurde der Ebenseer Fasching auch heuer wieder abgesagt. Und dennoch ist aktuell jeder Zwölfte der 7677 Einwohner der Faschingshochburg positiv. Denn gefeiert wurde trotzdem. Eine Maske trug fast jeder, aber nur die wenigsten eine FFP2-Maske.

"Bei den Leuten ist einfach die Luft draußen", sagt Sabine Promberger (SP), Bürgermeisterin von Ebensee. "Die gehen einfach raus und treffen sich mit anderen."

"Innerhalb weniger Tage ist die Inzidenz in Ebensee durch die Decke gegangen, von 1700 auf mehr als 8000", sagt Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums. "Da zeigt sich, was man für einen Schaden anrichten kann, wenn man trotz einer Pandemie einen ausgelassenen Fasching feiert."

Doch mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 8414,75 liegt Ebensee nur auf Platz zwei der oberösterreichischen Gemeinden mit der höchsten Inzidenz. Trauriger Spitzenreiter: Rechberg im Bezirk Perg. Hier ist die Inzidenz viermal so hoch wie der landesweite Schnitt von 2577,4.

Kindergarten zugesperrt

Kaum Veranstaltungen hätten in der Gemeinde in den vergangenen Tagen stattgefunden und auch zu Fasching hätte es weder Umzüge noch Bälle gegeben, sagt der Rechberger Bürgermeister Martin Ebenhofer (VP) – und dennoch: "In den letzten Tagen sind Inzidenz und Infektionszahlen völlig explodiert." Mit einer Inzidenz von 10.139,17 lässt man in Rechberg selbst Ebensee weit hinter sich. Der Grund für diesen Anstieg könnte im Kindergarten und in der Volksschule liegen. "Hier haben sich sehr viele infiziert, die Kinder haben das Virus dann nach Hause getragen", sagt Ebenhofer.

Noch diese Woche sind die beiden Betreuungseinrichtungen gesperrt, kommende Woche sollen sie wieder geöffnet und die Situation in der 1000-Einwohner-Gemeinde "neu bewertet und besprochen" werden. Knapp 100 Einwohner weniger als Rechberg hat die Gemeinde Roßbach im Bezirk Braunau am Inn. Mit 777,78 hat man hier die niedrigste Inzidenz im ganzen Land.

Für Bürgermeister Franz Bernroitner (VP) eine "positive Überraschung". "Bei uns liegt die Impfquote bei nur 60 Prozent", sagt er. "Es haben sich vor zwei Wochen extrem viele angesteckt. Jetzt haben wir wohl etwas Ruhe." Auch in Roßbach sei die Infektionswelle vom Kindergarten ausgegangen. Seit Mittwoch kamen in Oberösterreich 8399 Infektionen hinzu, insgesamt werden 45.344 Fälle gezählt.

Video: In ganz Oberösterreich stiegen die Zahlen zuletzt stark

Höchste Inzidenz in OÖ

1. Rechberg (1006 Einwohner): 10.139

2. Ebensee (7677 Einwohner): 8414

3. Gaflenz (1931 Einwohner): 6576

4. Zell am Moos (1624 Einwohner): 6157

5. Senftenbach (773 Einwohner): 6080

Niedrigste Inzidenz in OÖ

1. Roßbach (900 Einwohner): 777

2. Geiersberg (509 Einwohner): 982

3. Gurten (1196 Einwohner): 1086

4. Geretsberg (1179 Einwohner): 1102

5. Hörbich (398 Einwohner): 1256