Lukas Dikany ist der neue Abt im Stift Schlägl

Sein Vorgänger, Abt Martin Felhofer, hört nach 30 Jahren auf.

Dikany ist vor 25 Jahren in den Stift Schlägl eingetreten. Er war seit 2016 auch als Seelsorger im Landeskrankenhaus Rohrbach tätig.

Das sagt der 51-Jährige über seinen Namenspatron Lukas:

Mein Namenspatron, der als Verfasser des nach ihm benannten Evangeliums und der Apostelgeschichte gilt, ist mir bald ans Herz gewachsen. Vor Jahren ließ ich mir von einem Künstler unserer Zeit ein Bild des Evangelisten malen. Dieser stellte Lukas dar, wie er ein Christusbild (in der Tradition ein Marienbild) malt. In der Tat malt uns der Evangelist Lukas in seinen Schriften ein sympathisches Jesusbild. Jesus ist als göttlicher Wanderer auf den Straßen Israels zu den Menschen unterwegs, kehrt in den Häusern der Menschen ein, hält Mahl (Emmaus) mit ihnen, verkündet Gott als einen barmherzigen Vater (Gleichnis vom verlorenen Sohn), der den Verlorenen nachgeht und ein Herz für die Armen und Kleinen hat. Frauen sind genauso wie Männer Hörerinnen und Trägerinnen des Evange­liums.

Ein solches Jesus- und Gottesbild möchte auch ich in meiner Verkündigung den Menschen ins Herz malen.

