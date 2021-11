Lkw überschlug sich: A8 stundenlang gesperrt

Eine stundenlange Sperre, aufwendige Bergungsarbeiten, ein Verletzter: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagmorgen auf der A8 im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen (Bezirk Schärding). Ein 51-jähriger Türke hatte gegen 4:30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Suben die Kontrolle über sein Sattelkraftfahrzeug verloren. Das Schwerfahrzeug krachte im Baustellenbereich gegen die Betontrennung, schleuderte gegen die Betonmittelleitwand und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überschlug sich der Lastwagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Ladung, Absperrgitter aus Metall, stürzte auf die Fahrbahn und verteilte sich auf der Böschung. Der verletzte Lenker wurde von der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Für die Aufräumarbeiten rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Suben und St. Marienkirchen an. Während der Bergung des Fahrzeugs war die A8 in Richtung Suben zwischen 7:15 und 10:15 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.