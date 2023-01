Linzer Hauptbahnhof wurde wegen Bombendrohung geräumt

Polizeieinsatz am Linzer Hauptbahnhof

Ein anonymer Anrufer brachte Dienstagabend den Zugverkehr am Linzer Hauptbahnhof kurzzeitig zum Erliegen. Der Mann drohte, eine am Gelände platzierte Bombe zu zünden.

Der Zugverkehr wurde um 21.45 Uhr eingestellt, die Polizei ließ den Bahnhof gegen 22 Uhr räumen. Nach rund zwanzig Minuten konnte Entwarnung gegeben und der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Wenig später dürfte der Unbekannte auch in Wien mit einer Bombe gedroht haben. Gegen 22.30 Uhr ließ die Polizei den dortigen Hauptbahnhof wegen einer anonymen Drohung räumen. Züge und U-Bahnen hielten nicht mehr an, um 23.45 Uhr gab es schließlich auch in der Bundeshauptstadt Entwarnung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich