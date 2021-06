Zwei neue Freilaufzonen für Hunde in Linz

In Linz soll es bald zwei neue eingezäunte Hundefreilaufflächen geben: Einerseits ist geplant, im Sommer die bereits vorhandene Hundefreilauffläche im Ing. Sternpark zu adaptieren, andererseits soll eine auf der vom Land bereitgestellten Grünfläche bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr entstehen. Anrainerwünsche waren es, warum sich die Stadt zur Errichtung weiterer eingezäunter Hundefreilaufflächen entschlossen hat.

Die dafür benötigten 90.500 Euro werden aus den Mitteln der Hundeabgabe finanziert. Aus Sicherheitsgründen für Mensch und Tier wird um die beiden Flächen ein 1,2 Meter hoher Zaun mit selbstschließenden Toren errichtet. Zusätzlich ist vorgesehen, Infotafeln und Hundesackerlspender mit Abfallbehältern anzubringen.

Wer mit seinem Hund etwas aktiver werden möchte, hat neben dem klassischen Gassi gehen in den Hundezonen auch die Möglichkeit, die neuen Hunde-Agility-Geräte zu nutzen. Für die Hundebesitzer werden in den neu gestalteten Hundefreilaufflächen Parkbänke aufgestellt. Und auch für Abkühlung ist in Form eines Trinkwasserbrunnens gesorgt.