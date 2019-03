Wohnbau statt Minigolf: Für Anrainer inakzeptabel

LINZ. In einem offenen Brief melden sich jetzt die Anrainer zu der diskutierten Umwidmung auf dem Freinberg zu Wort.

Die Minigolf-Anlage am Freinberg soll weichen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es sei "inakzeptabel, dass ein seit Jahrzehnten gültiges und besonders wichtiges Grünland" für ein Luxus-Wohnprojekt geopfert werden soll. Die Stadt würde "als Steigbügelhalter für private Interessen" agieren, sollte sie der Umwidmung auf Wunsch des Aloisianums zustimmen. Wie berichtet, will der Schulverein das Areal, auf dem jetzt der Minigolf-Platz ist, im Zusammenhang mit der Finanzierung der Schulmodernisierung verkaufen, um ein Wohnbauprojekt möglich zu machen. Für den Minigolf-Platz soll es gegenüber der Straße eine Ersatzfläche geben, so der Plan.

"So ein Thema polarisiert, aber ich muss fachlich entscheiden", sagte Stadtrat Markus Hein (FP) den OÖN. Und fachlich sei es vernünftig, das 5000 Quadratmeter große Grundstück in Bauland umzuwidmen, denn es bilde einen "sinnvollen Siedlungsabschluss mit der Straße." Keineswegs teilt Hein die Befürchtung, dass damit der Startschuss für die Aufgabe des Grüngürtels in Linz fallen würde. "Die Lüftungskeile würden durch die mögliche Wohnbebauung auf dem Minigolf-Platz vollkommen erhalten." Der Sukkurs: "Wenn die Umwidmung fachlich vertretbar ist, dann machen wir sie." Hein rechnet damit, dass das Vorhaben im April oder im Mai im Gemeinderat diskutiert werden wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema