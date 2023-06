„Wo finde ich was?“: Der Linzer Südbahnhofmarkt hat jetzt eine App

Das Projekt „Südbahnhofmarkt.Digital!“ trägt weitere Früchte – und zwar in Form der neuen Markt-App. Ab 17. Juni kann diese downgeloadet werden. Gefeiert wird das am Samstag von 9 bis 13 Uhr mit einem eigenen Fest direkt am Marktareal.

Die App soll Kunden allen voran eine Übersicht über das Angebot und die einzelnen Stand- und Kojenplätze geben. „Diejenigen, die Stammkunden am Markt sind, werden die App weniger zur Orientierung nützen, aber wir wollen ja auch neue und junge Kundenschichten erreichen“, sagt Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) mit Blick auf den nahegelegenen Med-Campus, wo sie viel Potenzial sieht.

Lang-Mayerhofer streicht hervor, dass die App nicht nur ein Leit- und Orientierungssystem getreu dem Motto „Wo finde ich was? biete, sondern auch eine Informationsfunktion erfülle. Öffnungszeiten, Veranstaltungshinweise oder Aktionsangebote sollen dort ebenfalls abrufbar sein. Auch eine „Click- und Collect“-Option ist integriert.

Vielfältige Möglichkeiten

Die „Befüllung“ der App obliegt allen voran den Beschickern selbst, diese würden damit eine neue, kostenlose „Werbeplattform“ erhalten, sagt Sarah Horwath, Leiterin der Abteilung Märkte. „Die Beschicker können ihren Auftritt individuell gestalten, Fotos hochladen, Produkte anpreisen und auch mit den Kunden in Kontakt treten“, zeigt sie die unterschiedlichen Möglichkeiten auf.

Für die mobilen Standler gibt es mit der „Check-In“-Funktion zudem ein besonderes Angebot. Damit wird in Echtzeit sichtbar, welche Händler an den Markttagen tatsächlich vor Ort sind und den Kunden die Planbarkeit von Marktbesuchen erleichtert.

Geplant ist zudem, die App mit der bereits bestehenden Abholstation, die rund um die Uhr in Betrieb ist, zu verknüpfen. Das sei besonders interessant für die Kunden, die sich ihre Ware online bestellen, es aber nicht schaffen diese während der Öffnungzeiten direkt bei den jeweiligen Beschickern abzuholen, sagt Lang-Mayerhofer.

WC-Anlage als weiteres Projekt

Neben den digitalen Neuerungen (darunter auch Touchscreens), wurde ein neues analoges Leitsystem mit zwölf Kategorien (von Gastronomie bis zum Handwerk) am Südbahnhofmarkt etabliert. Der breite Branchenmix zeichne den Südbahnhofmarkt aus, ist Lang-Mayerhofer überzeugt. Neu sind seit kurzem zudem die sogenannten Genussplatzerl, die zum Verweilen einladen sollen.

Zuletzt hatte es am Marktareal, wie berichtet, einige Wechsel gegeben, derzeit seien aber alle Kojen vergeben, bis auf eine. Dort soll eine Sanitäranlage – für Beschicker und Kunden – entstehen. Die Projektumsetzung ist für 2024 geplant, ebenso wie die Sanierung des Oberflächenbelags im Marktinneren.

Schon jetzt ist aber fix, dass mit 31. August die Koje der Fleischerei Lackinger frei werden wird, diese gab ihren Abschied vor kurzem auf Facebook bekannt.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky