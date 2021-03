„Wir wollen die Stadt aus dem klimapolitischen Tiefschlaf holen“

„Die Ankündigung, dass die Linz AG erst im September ein Konzept für die Errichtung von PV-Anlagen präsentieren will, ist uns zu wenig. Es muss schneller gehen. Wir wollen die Stadt Linz noch vor der Gemeinderatswahl im Herbst aus dem klimapolitischen Tiefschlaf holen“, sagt Harald Schmutzhard von „Cool Down Linz“.

Diese Bürgerinitiative habe sich gegründet, weil in Sachen Klimawende in Linz zu wenig weiter gehe. In einem offenen Brief, der an Stadtpolitik und Linz AG-Führung geht, werden „massive Investitionen in Photovoltaik-Anlagen so schnell wie möglich“ gefordert. „Alle geeigneten Bauten der Stadt Linz, der Linz AG und der GWG sind möglichst rasch mit Solarkraftwerken auf den Dächern nachzurüsten. An geeigneten Fassaden sind ebenfalls PV-Anlagen anzubringen. Zudem müssten auf „allen Neubauten der Stadt Linz, der Linz AG und der GWG“ PV-Anlagen ausnahmslos eingeplant werden.

Und auch die Linzer Bauordnung solle nach Wiener Vorbild „so geändert werden, dass künftig PV-Anlagen auf allen Dachflächen von Neubauten verpflichtend sind.“ Bauwerber, die sich dies finanziell nicht leisten könnten, müssten die Dachflächen für PV-Anlagen der Linz AG zur Verfügung stellen, sagt Schmutzhard. Zudem solle die Linz AG eine Neuauflage der Sonnenschein-Aktion starten und damit „Energiegemeinschaften fördern, um Bürgern die finanzielle Beteiligung an PV-Anlagen zu ermöglichen.“

Unterzeichnet sind offener Brief und Forderungen neben der Initiative „Cool Down Linz“ auch von „Verkehrswende jetzt!“, „Climbers for Future“, „Solidarwerkstatt“, „Nähküche Linz“, der „Radlobby Oberösterreich“, der Initiative „Teachers for Future Oberösterreich“, „Aufstehn.at“, den Kinderfreunde Ortsgruppe Linz und den Alternativen, Grünen und Unabhängigen Gewerkschaftern Oberösterreichs.

Und als Mahnung, dass hier PV-Anlagen fehlen und dringend notwendig seien, haben die Initiativen von Gebäuden wie der Linz AG-Zentrale oder dem Parkbad golden gefärbte Holzpflöcke eingeschlagen.