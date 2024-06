Vom Nachwuchs- bis zum Spitzensport alles hautnah in Linz erleben

Rund 250 Kinder werden ihr Schwimmkönnen am Pichlinger See zeigen – angefeuert von hunderten Fans.

250 Kinder, die sich in den Pichlinger See für einen Aquathlon stürzen, hunderte Hobbysportler, die beim "Steeltownman" Triathlon-Erfahrungen sammeln, oder Österreichs beste Leichtathleten, die sich in der Linzer Wieningerstraße den Feinschliff für die Olympischen Spiele in Paris holen: Sportfans wird an diesem Wochenende in Oberösterreichs Landeshauptstadt einiges geboten. "Das ist genial, und es ist für jeden etwas dabei", sagt Joachim Mödlagl, vom Triathlonverein PSV Tri-Linz.

Die insgesamt rund 1200 Triathleten bedeuten einen neuen Teilnehmerrekord am Pichlinger See. Damit auch alle Bewerbe an den zwei Tagen über die Bühne gehen können, braucht es aber nicht nur das zehnköpfige OK-Team vom Veranstalterverein. "Mit Polizei, Wasserpolizei, Rettung und Gastro sind rund 100 Helfer im Einsatz", sagt Mödlagl.

Trauner als Titelfavorit

Am Freitag, der Tag des Sports in Oberösterreich, steigen — neben den Staatsmeisterschaften der Springreiter in Linz-Ebelsberg — am Pichlinger See erst die Schulmeisterschaften im Aquathlon. Am Abend wartet dann noch die 6. Auflage des Firmentriathlons. Mit Österreichs Ski-Rennläuferin Franziska Gritsch und dem Tiroler Triathleten Tjebbe Kaindl, der sich zuletzt für Olympia qualifizierte, stehen auch prominente Namen auf der Starterliste. "Beim Firmentriathlon geht es nicht um Leistung, sondern darum, viel Spaß zu haben und danach auch gemeinsam zu feiern", sagt Mödlagl.

Am Samstag werden am Pichlinger See in allen Altersklassen die nationalen Aquathlon-Titel vergeben – zum zweiten Mal nach 2021. "Ich finde es super, dass wir die Staatsmeisterschaften direkt vor der Haustür haben", sagt Triathlon-Landestrainer Lukas Abpfolter. In der Allgemeinen Klasse müssen ein Kilometer geschwommen und anschließend noch fünf Kilometer gelaufen werden. Für Abpfolter zählt dabei der Trauner Patrik Leitner zu den Titelfavoriten.

"Eine einmalige Chance"

Nur wenige Kilometer entfernt wird sich gleichzeitig Oberösterreichs Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger vermutlich seinen insgesamt neunten Staatsmeistertitel – den siebenten in Folge – sichern. Der frischgebackene EM-Silbermedaillengewinner von Rom ist genau wie Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson und die Linzer 400-Meter-Läuferin Susanne Gogl-Walli bereits fix für Olympia qualifiziert. Die drei sowie die gesamte heimische Elite werden am Samstag und Sonntag ihre Klasse bei den Titelkämpfen im Linzer Transdanubia Athletik Sportzentrum zeigen.

Die Anlage in der Wieningerstraße bietet 1500 Zuschauern Platz. Der Veranstalter hofft, dass sie sich an den Wettkampftagen sehr gut füllt und ein richtiges Leichtathletik-Fest steigt. "Es ist eine einmalige Chance, bei freiem Eintritt die weltbesten Athleten hautnah zu erleben", sagt Landesverbandspräsident Roland Werthner.

