Der Martin-Luther-Platz bekommt ein mobiles Wasserspiel

Bis 2025 dauert es noch, dann ist die neue Wasserspiel auf dem Pfarrplatz fertig. Doch nun soll es schon im August eine mobile Variante geben, damit die Linzer die Abkühlung schon mal ausprobieren können. Wie die Stadt heute angekündigt hat, wird es auf dem Martin-Luther-Platz von 7. August bis 10. September eine mobile Variante geben, die Wasserspielanlage "PlayFountain" aus Burghausen.

1024 Wasserdüsen

Bei einem Besuch in Burghausen überzeugten sich Bürgermeister Klaus Luger und die Wirtschaftsabteilung von dieser Anlage. Mit einer Fläche von 100 Quadratmetern und 1.024 Wasserdüsen, die 19 verschiedene Spiele am Tag und sieben Showprogramme am Abend ermöglichen, ist die „PlayFountain“ ein Highlight für die Sommermonate. Der Martin-Luther-Platz wurde als Standort ausgewählt, um sowohl infrastrukturellen als auch kulturellen Anforderungen gerecht zu werden.

Am 26. Juni liegt dieses Projekt dem Stadtsenat zur Beschlussfassung vor. Die Wasserspielanlage auf dem Pfarrplatz soll im Sommer 2025 in Betrieb gehen.

Auf dem Pfarrplatz soll im Sommer 2025 eine Wasserspielanlage in Betrieb gehen. Bild: Stadt Linz

