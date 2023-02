Aus für Wasserbucht stößt vielen sauer auf

"Dass Linz eine Jahrhundertchance vertan hat, ist wirklich ein Wahnsinn." Mit diesen Worten brachte gestern eine OÖN-Leserin das Stimmungsbild vieler Stadtbewohner auf den Punkt, die das politische Nein der Linzer Stadtregierung zum Projekt der Wasserbucht auf dem Jahrmarktgelände an der Donau für unverständlich halten.

Wie berichtet, war es in erster Linie die Kostenfrage, die die Bucht als zentrales Element des Projektes des Architekturkollektivs G.U.T. nach fünf Jahren Diskussion nun zu Fall gebracht hat. "Vorerst rückgestellt aufgrund der prognostizierten Kosten" (neun Millionen Euro) nennt sich das im Jargon der SP-Stadtregierungsmitglieder Bürgermeister Klaus Luger, Vizebürgermeisterin Tina Blöchl und Stadtrat Dietmar Prammer, für die die Errichtung des Hallenbades Ebelsberg (Kostenpunkt 26 Millionen Euro) Priorität besitzt.

"Unverhältnismäßig teuer im Vergleich zu anderen Projekten" wäre die Neugestaltung inklusive Wasserbucht, hieß es weiter. Aber es werde der vorgesehene Platz der Bucht begrünt wie auch der Uferbereich ansprechender gestaltet. Die SP war damit auf einer Argumentationslinie mit der FP, deren Stadtrat Michael Raml war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. "Die Idee war prinzipiell nicht schlecht, aber das ist es einfach nicht wert." Für Raml bedeutet das einen Kostenrahmen von drei Millionen Euro.

Damit hatten VP und Grüne das Nachsehen. Sie hatten sich für die Realisierung der Wasserbucht ausgesprochen und bedauerten, wie berichtet, die Entscheidung.

Deutlicher wurde Lorenz Potocnik (Linz+), der in seiner Zeit bei den Neos den Linzer Stadtentwicklungspreis initiiert hatte, aus dem 2018 das damals noch "Donauinsel" genannte Projekt als Sieger hervorging. Jeder, der ein wenig international herumkomme, wisse, was Linz mit der Donau für einen Schatz habe. "Doch dieser Schatz wird nicht gehoben, was unfassbar frustrierend und kurzsichtig ist."

Die Ideenlieferanten wollen trotz Aus für die Wasserbucht "das kleine Hölzl" aufnehmen, so Architekt Andreas Henter.

